Санкт-Петербург, 3 декабря, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») призвал прививаться от коронавируса. Сам Милонов успешно справился с болезнью. Несмотря на выздоровление, парламентарий будет носить маску и обещает обязательно сделать прививку.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Милонов

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«Очень жалею, что я не привился. Возможно, если бы я применил вакцину, то не заболел. Хотя я знаю, что есть случаи, когда после прививки все равно заболевают. Не знаю, с чем это связано. Но даже если она в половине случаев срабатывает, надо прививаться», — сказал депутат.

По словам Милонова, «иметь меньший шанс заболеть — это уже стоит того, чтобы защитить свой организм посредством вакцинации».

«Я искренне всех, у кого есть возможность привиться, призываю прививаться. Потому что лучше с прививкой, лучше с маской, лучше лишний раз не рисковать, чем мучиться. Потому что эта болезнь проходит каждый раз по-своему. И никто не может быть уверен, что его коронавирус пройдет в штатном режиме. Потому что штатного течения этой болезни нет», — подытожил он.

Добавим, Виталий Милонов заболел COVID-19 в середине ноября и сумел вылечиться только к началу декабря. Политик перенес болезнь в легкой форме.