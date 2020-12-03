Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2020, 16:30 — ИА Регнум. В Ростовской области ситуация с коронавирусной инфекцией за последнее время ухудшилась. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 3 декабря заявил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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В настоящее время на Дону ежедневно регистрируется более 330 новых случаев заражения коронавирусом. В первую очередь, считает главный санитарный врач Ростовской области, это связано с игнорированием санитарных правил.

В частности, растёт число жителей Дона, которые используют маски лишь для того, чтобы их не привлекали к административной ответственности. Средства индивидуальной защиты надевают только перед контролёрами или кассирами. Также не соблюдается социальное дистанцирование. Нарушения выявляются на вокзалах, в торговых центрах.