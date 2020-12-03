Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2020, 16:19 — ИА Регнум. В Ростовской области загрузка коечного фонда в ковидных госпиталях достигла 64,7%. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 3 декабря сообщил исполняющий обязанности главы донского минздрава Александр Крат.

Министерство здравоохранения Ростовской области Больничная палата

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Несмотря на наличие свободных мест в ковидных госпиталях, в ближайшие дни коечный фонд для пациентов с коронавирусом на Дону будет увеличен. Так, с 7 декабря откроется инфекционное отделение на 120 мест на базе ФГБУЗ «Южный oкружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» (больница водников).

Таким образом, число ковидных коек в 22 инфекционных стационарах достигнет 3 тыс. 451 единицу. Около 3 тыс. из них обеспечены кислородными точками.