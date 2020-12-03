Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В Ростовской области предприятие «Ларикс» с начала 2020 года изготовило более 75 тыс. комбинезонов, используемых работниками ковидных госпиталей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря.

Donland.ru Пошив защитных комбинезонов в Ростове-на-Дону

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В настоящее время завод выпускает до 5 тыс. медицинских халатов и 500 защитных комплектов одежды ежедневно. Медучреждения получают продукцию согласно заключённым контрактам.

ИА REGNUM напоминает, что производством защитных комбинезонов также занимаются сотрудники предприятия «БТК Групп» (Шахты). Предполагалось, что мощность завода к концу мая 2020 года достигнет 1,5 тыс. единиц комплектов в сутки.