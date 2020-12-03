Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата, состоялись сегодня, 3 декабря, во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru Возложение цветов к мемориалу «Павшим воинам» в Ростове-на-Дону

Следите за развитием событий в трансляции: «Склоняя головы: Россия чтит подвиг Неизвестного Солдата — трансляция»

Возложение цветов и венков к мемориалам Великой Отечественной войны состоялось в посёлке Каменоломни Октябрьского района. Участники акции почтили минутой молчания память безымянных бойцов у Вечного огня на площади 50-летия Победы и у мемориала «Братская могила».

Юные гуковчане, волонтёры, общественники вместе с представителями власти возложили цветы и венки к Вечному огню и мемориалу «Гуковчанам, павшим за Отечество».

Кроме того, в этот день на Дону состоялись конкурс «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», патриотические классные часы и книжные выставки, фотовыставки и онлайн-экскурсии.