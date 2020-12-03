Нальчик, 3 декабря, 2020, 15:39 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за прошедший день установлено еще 97 носителей коронавируса. По данным минздрава региона на 3 декабря, за все время пандемии количество лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 13 001 человека.

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За прошедший день также увеличилось число случаев смерти пациентов от этой опасной инфекции. Скончались три человека, в том числе 76-летний житель города Нальчика, 59-летняя жительница поселка Интернациональный и 87-летний житель села Верхний Курп. Общее число случаев летального исхода достигло 224.

В настоящее время в госпиталях проходят лечение 1456 пациентов, из них в тяжелом состоянии находятся 77 человек.

За все время пандемии в Кабардино-Балкарии выздоровели и сняты с контроля 10 404 человека. За последние сутки выписаны еще 125 пациентов.

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