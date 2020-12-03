Нальчик, , 09:59 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вдвое увеличили число тестирований на COVID-19. Это привело к росту ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такое мнение высказал 2 декабря глава республики Казбек Коков в ходе очередного заседания оперативного штаба.

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По его словам, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в регионе остается непростой, отмечается прирост числа выявляемых случаев заболевания. Однако, как отметил Коков, «в большей степени рост обусловлен значительным увеличением тестирований».

«Если две недели назад в сутки тестировали 1400−1500 человек, то сегодня это порядка трех тысяч жителей республики», — приводит слова главы КБР его пресс-служба.

Между тем, как отметил Коков, в настоящее время можно считать важнейшим результатом небольшое снижение количества госпитализированных больных и числа тяжелых пациентов.

Напомним, в Кабардино-Балкарии на 2 декабря насчитывалось 12 904 выявленных случая заражения коронавирусом. Число выздоровевших составляло 10 279 человек. Не удалось спасти 221 пациента с COVID-19.