Санкт-Петербург, 3 декабря, 2020, 15:06 — ИА Регнум. В Петербурге еще до Нового года запустят систему вызова врача на дом по общей горячей линии «122». Об этом заявил 3 декабря вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник Мариинской больницы

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Ранее и рядовые горожане, и депутаты Заксобрания обращали внимание, что петербуржцам приходится ждать ответа от поликлиник по четыре часа, многие не могут вызвать врача.

«В ближайшее время, мы считаем, кардинально ситуацию улучшим. Вызов врача на дом будем принимать через номер 122. Вводим фактически новые мощности в колл-центры, можно будет звонить не только в поликлинику, а по общему номеру», — сказал Елин.

На его взгляд, это решит сразу три задачи: легче будет дозвониться, легче получить обратную связь от поликлиники, так как после фиксации обращения оттуда должны будут перезвонить и связаться с пациентом, а также легче взять пациента на контроль, звонить ему раз в день, интересоваться самочувствием и, в случае неблагоприятных симптомов, оказывать дополнительную помощь.

«Номер 122 в режиме тестирования в 1−2 районах работает, если всё закончится успешно, то в ближайшее время — до Нового года — мы его включим и как минимум проблему дозвона решим», — считает Елин.

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