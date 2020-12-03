Москва, 3 декабря, 2020, 14:52 — ИА Регнум. В России есть вероятность нового всплеска покупок на рынке недвижимости, связанного с агрессивной рекламой застройщиков в формате «новогодние скидки». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов. Так он прокомментировал информацию о том, что рост цен на квартиры в новостройках, вероятно, продолжится в 2021 году.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость

«Скорее всего, мы увидим снижение ажиотажа на рынке недвижимости с середины декабря 2020 года и до конца января 2021 года, — сказал Соколов. — Отчасти это связано с тем, что отложенный спрос активно удовлетворялся с сентября по декабрь, вымывая с рынка объекты с адекватной рыночной ценой. Вследствие этого на вторичном рынке мы видим предложения объектов с завышенной ценой или проблемными документами».

Соколов подчеркнул, что многие потенциальные покупатели скоро уедут в регионы на новогодние праздники, а укрепление курса рубля и отсутствие второй волны локдаунов охлаждают чрезмерный спрос.

«Вместе с тем существует и вероятность всплеска покупок, связанного с агрессивной рекламой застройщиков в формате «новогодние скидки» и «со следующего года на 10% дороже», что сложно отнести к объективным рыночным факторам», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до пандемии коронавируса в России сдача квартиры в аренду приносила собственнику в среднем 7,8% годовых, что было значительно выше того процента, который давали депозитные вклады.