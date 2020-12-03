Санкт-Петербург, 3 декабря, 2020, 14:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались пять беременных женщин и один 16-летний ребёнок. Кроме того, умер новорожденный ребенок женщины с ковидом. Об этом 3 декабря заявила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Панютина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Петербурге заразились коронавирусом 806 беременных женщин и родильниц, из которых тяжелых больных было 212, в том числе 14 пациенткам понадобилось интубирование. Умерли пять беременных женщин, одного новорожденного ребенка не удалось спасти.

«Родили за время эпидемии 350 женщин, из них шесть родили двоих. Внутриутробное заражение не подтверждено, внутриутробно дети не заражаются, будьте спокойны, — отметила заведующая акушерским дистанционным консультативным центром Городского перинатального центра № 1 Ульяна Шипулина. — В одном случае новорожденного ребенка [беременной] не удалось спасти. Ситуация крайне быстро развивалась и была критичной, к сожалению, спасти не удалось».

В свою очередь Яна Панютина уточнила, что среди детей коронавирусом чаще всего инфицируются дети старше 10 лет, дети помладше переносят инфекцию в легкой форме или вовсе как бессимптомные носители.

«На данный момент зарегистрировано 52 случая рождения детей с положительным ПЦР за весь период COVID-19. Большая часть новорожденных детей переносят вирус как носители или в легкой форме», — пояснила специалист.

При этом она отметила, что в первую волну пандемии дети чаще всего болели и могли заразить по контакту других людей в течение несколько дней, а во вторую — до месяца.

«Зарегистрирован один летальный исход от COVID-19 среди детей. У него была тяжелая сопутствующая патология, тяжелое ожирение. Ему было 16 лет», — уточнила Шипулина.

Отметим, что у детей с эндокринной патологией COVID-19 протекает тяжело, чаще всего у них также диагностируется тяжелая пневмония с большим процентом поражения легких.