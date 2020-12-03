Санкт-Петербург, 3 декабря, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Власти Петербурга ожидают, что Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви ограничит число прихожан на службах. Об этом 3 декабря сообщил вице-губернатор Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

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«Как правило, церковь выпускает свои постановления. До сих пор они совпадали с решениями гражданских властей, так что мы такие решения тоже от церкви ожидаем в ближайшее время», — сказал вице-губернатор.

Ранее власти Санкт-Петербурга запретили устраивать мероприятия с числом участников свыше 50 человек. При этом метрополитен будет работать ночью с 6 на 7 января, чтобы горожане могли посетить церковные службы, в то время как традиционную ночную работу подземки в ночь с 31 декабря на 1 января отменили.

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