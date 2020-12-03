Москва, 3 декабря, 2020, 13:29 — ИА Регнум. С 4 декабря в Москве начинается электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 3 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

Сперва запись будет доступна для работников образования, здравоохранения, а также городских социальных служб. Однако в дальнейшем её планируют распространить на более широкий круг лиц.

«В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, перечень получателей вакцины будет расширяться. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря», — сказано в сообщении.