Москва, 3 декабря, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Известный политолог и эксперт по Туркестану, доктор философских наук Сергей Масаулов скончался в Москве в ночь со 2 на 3 декабря.

Сергей Масаулов

Масаулов ушел из жизни в возрасте 65 лет. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения, возникшие после заболевания коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Масаулов родился 17 июля 1955 года в России. Большую часть жизни политолог прожил в Киргизии, переехав в Россию на постоянное место жительства четыре года назад. Сергей Масаулов был одним из лучших экспертов по Туркестану.