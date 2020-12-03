Москва, 3 декабря, 2020, 12:50 — ИА Регнум. В связи с увольнением Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» в Госдуме ожидают расследования его деятельности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Это решение — демонстративный удар по либеральным элитам. Следующим шагом должно стать масштабное расследование деятельности Чубайса во главе «Роснано», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство предложило отправить в отставку Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» и назначить на эту должность Сергея Куликова. Директиву подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вместе с тем в Кремле отставку назвали ротационным процессом.