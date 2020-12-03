Воронеж, 3 декабря, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата состоялась в Воронеже 3 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Могила Неизвестного Солдата в Воронеже

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На площади Победы губернатор Александр Гусев, члены правительства региона, представители силовых структур, общественности возложили венки и цветы к мемориалу. Затем военный оркестр ВУНЦ ВВС «ВВА» исполнил Государственный гимн Российской Федерации. Завершилась церемония прохождением торжественным маршем роты почетного караула.

День Неизвестного Солдата в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях, отмечается в России 3 декабря. В этот день в 1966 году прах Неизвестного Солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.