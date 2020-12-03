Москва, 3 декабря, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о физлицах-иноагентах, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Gov.ru Василий Пискарёв

Законопроект разработан в рамках развития новых положений Конституции, отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Предлагается распространить требования, применяемые в отношении НКО-иноагентов, на деятельность физических лиц и незарегистрированных общественных объединений, которые участвуют в политической жизни России с использованием зарубежного финансирования.

Согласно поправкам, физлицо, включенное в список физических лиц, выполняющих функции иноагента, обязано указывать о наличии этого статуса в том числе при обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации.

Материалы, производимые или распространяемые физическим лицом — иноагентом, или информация о нем, распространяемая через средства массовой информации (СМИ), должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы (информация) произведены и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо касаются деятельности такого физического лица.

Законопроектом также предлагается закрепить механизм учета физических лиц, которые в интересах иностранного источника участвуют в политической деятельности на территории Российской Федерации или «осуществляют целенаправленный сбор отдельных категорий значимых сведений в области военной, военно-технической деятельности государства». Перечень этих сведений будет определяться федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Согласно изменениям, такие лица не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне.

Физлица-иноагенты должны будут не реже одного раза в полгода отчитываться о поступающих средствах из-за рубежа, отметил Пискарёв.

Одновременно уточняется порядок проведения проверок некоммерческих организаций.

В ходе дискуссии указывалось на международную практику, в частности нормы законодательства США содержат более жесткие положения.