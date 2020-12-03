Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2020, 11:57 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали 14 женщин в возрасте от 63 до 87 лет и 12 мужчин в возрасте от 51 года до 86 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 1 тыс. 403 жителя Ростовской области.