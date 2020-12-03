Курск, 3 декабря, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 3 декабря зарегистрировано 207 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки подтверждены четыре смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 13 тыс. 705 пациентов, в том числе 341 — за последние сутки.