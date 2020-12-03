Чебоксары, 3 декабря, 2020, 11:30 — ИА Регнум. В Чувашии сообщение главы республики Олега Николаева о предстоящем старте массовой вакцинации от COVID-19 в первые же минуты набрало десятки отзывов. При этом большая часть отреагировала на пост негативно, проявляя раздражение, доходящее до негодования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Олег Николаев на своей странице в «Инстаграмме» сообщил, что Чувашия готова к всеобщей вакцинации от COVID-19, в настоящее время ожидается поступление вакцины. По его словам, «списки тех, кто хочет привиться, составляются, радует, что таких людей в республике немало».

Пост Олега Николаева в первый же час «оброс» десятками отзывов. То, что «радует» главу Чувашии, вызвало негативную реакцию у подавляющего большинства комментаторов, многие из которых предлагали «показать пример вышестоящим органам», начать вакцинацию с «президента, Госдумы и глав регионов» и «на собственном примере показать результаты».

«Себя и своих коллег сначала вакцинируйте», — к этому выводу сводился общий посыл большинства реплик.

В ответ им парировали, что никто не заставляет вакцинироваться, предлагая «бояться дальше».

Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев, по его словам, «чуть-чуть захворал». Проведённые тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие несколько дней будет произведено свыше 2 млн доз вакцины «Спутник V». Первыми прививки сделают врачам и учителям. Вакцинация будет проводиться бесплатно и на добровольной основе.