Стокгольм, 3 декабря, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Великобритания станет первой из европейских стран, кто приступит к массовой вакцинации от COVID-19 после того, как 2 декабря в стране одобрили вакцину, разработанную Pfizer-BioNTech. Однако в Швеции процесс одобрения препарата затянется до 6 января. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В Великобритания первые вакцинированные от смертельного COVID-19 появятся уже на следующей неделе. В свою очередь Ричард Бергстрём, отвечающий за проведение кампании по вакцинации населения Швеции, отметил, что одобрение британскими надзорными ведомствами вакцины Pfizer-BioNTech не является неожиданностью.

«Великобритания имеет один из ведущих мировых авторитетов в области науки и академической честности. Это говорит о том, что, вполне вероятно, власти ЕС также одобрят препарат», — заявил Бергстрём.

Однако, прежде чем какая-либо вакцина сможет быть допущена для применения в Швеции, нужно дождаться одобрения со стороны Брюсселя, что займет еще несколько недель.