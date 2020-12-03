Москва, 3 декабря, 2020, 11:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 554 человека. Об этом 3 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксировано 554 летальных исхода», — говорится в информации штаба.

Это на 35 человек меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали рекордное количество смертей — 589.

Всего в России от коронавирусной инфекции, по данным оперштаба, скончались 41 607 человек.