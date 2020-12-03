Москва, 3 декабря, 2020, 11:08 — ИА Регнум. В России за сутки выявили 28 145 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данный показатель является максимальным за всё время пандемии. Это на 2800 случаев больше, чем сутками ранее, когда тесты подтвердили заражение 25 345 человек. Среди регионов лидерами являются Москва (7750), Санкт-Петербург (3692) и Подмосковье (1193).

Всего в нашей стране за время пандемии исследования выявили 2 375 546 случаев заражения SARS-CoV-2.