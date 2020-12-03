Воронеж, 3 декабря, 2020, 10:43 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID — 19 на промышленных предприятиях Воронежской области фиксируется последние две недели. Об этом, как сообщила пресс-служба правительства региона, заявил 2 декабря на заседании регионального оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Глава управления Роспотребнадзора отметил, что в Воронежской области показатель заболеваемости COVID — 19 остаётся стабильно высоким, регистрируется от 314 до 351 случая в сутки. В 79% случаях заболевание проявляется клинической картиной ОРВИ, у 11% пациентов — симптомы пневмонии, у 9% пациентов протекает бессимптомно. Среди пациентов 52% приходится на жителей от 40 до 60 лет, 27% пациентов — люди в возрасте от 18 до 39 лет.

По данным Механтьева, в последние две недели фиксируется рост заболеваемости среди работников промышленных предприятий — с 6% до 8,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 декабря в Воронежской области было выявлено 35 115 носителей коронавируса, за сутки прирост составил 351 случай заражения, выздоровели в общей сложности 32 861, скончались 895 человек.