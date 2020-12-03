Москва, 3 декабря, 2020, 10:25 — ИА Регнум. Итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ наряду с публикацией индексов по деловой активности в сфере услуг в различных странах мира предопределят настрой на внутреннем валютном рынке 3 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Развитие успехов рубля, который в рамках вечерней сессии сместил курс доллара к новым минимумам сентября, по крайней мере утром может быть поставлено под сомнение.

3 декабря утром нацвалюта начнет с ослабления в 15 коп. против доллара (открытие состоится на уровне в 75,20 руб.) и 25 коп. против евро (91,15 руб.). В целом сценарий по дальнейшему укреплению в ближайшие дни-недели остается базовым.

Сегодня участники валютного рынка могут усилить давление на рубль на фоне текущих новостей о том, что Россия может поддержать позицию ОАЭ, которая не разделяет настроя Саудовской Аравии по переносу планового повышения добычи нефти на 1,9 млн барр./сутки с января на апрель.

Ближайший союзник саудитов настаивает, что этот шаг возможен при условии четких обязательств «штрафников» по снижению избыточного производства.

В Москве считают рациональным начать плановое постепенное его повышение. Накануне агентство Bloomberg распространило информацию о сближении позиций оппонентов, но уточнило, что окончательное решение будет принято сегодня.

Утром котировки марки Brent остаются в коридоре $48−48,50, и их поведение не исключает ни как выхода к $50, ни варианта продолжения коррекции к $46 (второй вариант выглядит немногим более вероятным).

От этого зависят и дальнейшие сценарии по рублю — возникнет ли техническая пауза в его укреплении либо оно продолжится. В первом случае первым сопротивлением станут уровни в 75,50 руб. по доллару и 91,50 руб. по евро.

Также сегодня выйдут данные по индексам деловой активности в сфере услуг, которые позволят понять: насколько мировая экономика оказалась уязвимой ко второй волне пандемии. Опубликованные 1 декабря аналогичные индикаторы по промышленности носили обнадеживающий характер, однако сегодняшняя статистика отразит изменение поведения потребителей.

Накануне глава ФРС Джером Пауэлл в ходе повторного выступления в Конгрессе США призвал законодателей одобрить расширение госрасходов в рамках нового пакета стимулов, сообщив, что ожидает начала уверенного восстановления экономики не ранее второго полугодия 2020 г.

Начало вакцинации в США ожидается в середине декабря, массовый характер она может приобрести после Нового года. Между тем Германия, в частности, продлила ограничения из-за вируса до 10 января.

Рисковые активы после крайне удачного с исторической ретроспективы ноября выглядят перегретыми, что создает риски для рубля. Тем не менее благодаря более высоким в сравнении с предыдущими месяцами котировкам нефти пространство для его укрепления сохраняется», — считает эксперт.

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