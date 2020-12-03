Москва, 3 декабря, 2020, 10:08 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») возмутилась ситуацией с обеспечением медицинскими препаратами в Орловской области и представила доказательства дефицита лекарственных средств в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Депутат опубликовала фотографию из Орла, на которой видна громадная очередь — как пояснила Поклонская, за медпрепаратами, применяемыми при лечении СOVID-19.

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»На фото — очередь за медицинским препаратом «Цефтриаксон», а это чуть ли не единственная аптека в городе, где он есть», — отметила Наталья Поклонская.

Депутат напомнила, что недавно губернатор Орловской области Андрей Клычков заявлял, что в регионе нет проблем с наличием этого препарата.

«Уважаемый Андрей Евгеньевич, подскажите людям, когда препарат появится в продаже? Или для этого тоже нужна помощь федерального центра?», — спрашивает Наталья Поклонская.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, огромная очередь образовалась рано утром 2 декабря в Орле у муниципальной аптеки на улице Красина — фото появились в социальных сетях. Между тем, по утверждению руководителя департамента здравоохранения области Ивана Залогина, выдача бесплатных медикаментов амбулаторным больным COVID-19 началась в Орловской области с 24 ноября, на 1 декабря препараты получили более 500 пациентов.

Добавим, что 30 ноября во время прямого эфира в соцсетях орловский губернатор Андрей Клычков признал, что препараты закупаются во все муниципальные аптеки, при этом он отмечал сложности с «Диксометазоном», а также рост цен на препараты. Губернатор предлагал орловцам, которые не могут найти лекарства в аптеках, писать лично ему.