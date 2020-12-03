Санкт-Петербург, 3 декабря, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе, несмотря на пандемию коронавируса, работают все школы и детские сады, а в случае выявления заболевших детей или педагогов закрываются не учреждения целиком, а только отдельные классы и группы. При этом родители школьников имеют право оставить ребенка дома на дистанционном обучении.

ИА REGNUM Плакаты в школе

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"Школы и детские сады в Петербурге функционируют в рабочем режиме. Если у кого-то из детей выявляются симптомы заболевания, то закрывают класс, но не всю школу. У нас не закрыта ни одна школа, ни один детский садик», — сказал Беглов в эфире телеканала «Россия-24».

Губернатор уверен, что учителя и воспитатели делают всё необходимое для соблюдения мер безопасности в школах и детсадах. Родители могут воспользоваться смешанным форматом для своих детей. По словам градоначальника, для обеспечения дистанционного преподавания привлечены не только педагоги, но и студенты педагогических вузов.

По данным на 1 декабря, в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ в Петербурге на обучении с использованием дистанционных технологий находились 217 классов в 91 школе, что составляет 1% от числа всех классов в городе. Количество детей, находящихся дома на смешанном формате обучения, составляло 13 811 человек. На карантин были закрыты 10 групп в восьми детских садах.