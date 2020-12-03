Москва, 3 декабря, 2020, 07:01 — ИА Регнум. В современном правовом поле, в условиях множества законодательных актов, приказов и положений остро стоит вопрос о необходимости принять единый закон о суррогатном материнстве. Так считает председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Общественной палаты РФ запретить участие в программах суррогатного материнства иностранных граждан, она пояснила:

Иван Шилов ИА REGNUM Новая жизнь

«На мой взгляд, в нем должны быть прописаны условия, при строгом соблюдении которых граждане могут воспользоваться услугами по суррогатному материнству. К ним стоит отнести возраст пар, которые могут воспользоваться репродуктивными услугами, а также обязательность медицинских показаний для этого. В случае нарушения этих условий необходимо продумать уголовную ответственность.

Кроме того, важно прописать государственную регистрацию договоров по суррогатному материнству, создать реестр, в котором будут указаны стороны договора и прочие условия. Думаю, будет не лишним возложить ответственность за будущего ребенка на биологических родителей с момента заключения договора о суррогатном материнстве. Это поможет предупредить развод в такой паре в период вынашивания сурмамой ребенка.

Помимо этого, необходимо прописать упрощенную процедуру проведения генетической экспертизы для биологических родителей в случае возникновения спорных ситуаций. Если ставить вопрос об оказании данного вида услуг для иностранных граждан, то, на мой взгляд, это возможно только при соблюдении всех требований, которые предъявляются к гражданам РФ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее об инициативе Общественной палаты РФ запретить иностранным гражданам участвовать в программах суррогатного материнства сообщила газета «Известия». Это лишь одна из инициатив по вопросу урегулирования суррогатного материнства в РФ, изложенная в подготовленном ОП РФ проекте резолюции.