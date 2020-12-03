Новосибирск, 3 декабря, 2020, 05:01 — ИА Регнум. Первые серии вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирскимнаучнымцентром вирусологии и биотехнологии «Вектор», поступят в гражданский оборот до 10 декабря. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Прививка

«Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году. Предварительные данные позволяют предположить, что для вакцинации будет использоваться следующая схема: две вакцинации с интервалом в две-три недели и далее ревакцинация с периодичностью от 1 до 3 лет», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре заявили, что для граждан Российской Федерации вакцина будет бесплатной, а вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе.