Москва, 2 декабря, 2020, 23:41 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались ещё 73 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 9126. Об этом сообщили вечером 2 декабря в оперативном штабе столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь возле больницы

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Отмечается, что у всех пациентов была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже 617 439 случаев заражения коронавирусом, в том числе 5191 случай — за последние сутки. Излечились и были выписаны из больниц почти 465 тысяч человек.