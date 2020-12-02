Москва, 2 декабря, 2020, 23:11 — ИА Регнум. Дневной пассажиропоток в общественном транспорте Москвы снизился на 30% по сравнению с показателями до начала пандемии. Об этом 2 декабря сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфекция вагонов московского метро

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"Если до пандемии каждый рабочий день было 16−18 млн поездок в системе городского транспорта, то сейчас примерно на 30% меньше», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом, как рассказал Ликсутов, количество поездок на велосипеде в столице на начало ноября, наоборот, увеличилось более чем в два раза относительно того же периода 2019 года. Несмотря на ноябрьскую погоду, москвичи совершали более 18 тысяч поездок на велопрокате ежедневно, отметил он.