Приштина, Сербия, 2 декабря, 2020, 22:54 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 2 декабря сообщила, что она излечилась от COVID-19.

President-ksgov.net Президент Косово Вьоса Османи

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик намерена вернуться в офис после двухнедельной изоляции.

Вьоса Османи «Я всегда к этому призывала и теперь после того, что пережила я и моя семья, снова прошу вас соблюдать усиленные меры предосторожности. Теперь вирус везде. Нам повезло с успехом выйти из борьбы с ним, но, к сожалению, везет не всем».

Османи, спикер парламента Косово, заняла также пост и.о. президента после того, как ее предшественник Хашим Тачи подал в отставку, получив подтверждение обвинения в военных преступлениях от Специального трибунала по Косово в Гааге. Ожидается, что суд в отношении Тачи начнется в конце лета или сентябре следующего года.