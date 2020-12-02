Москва, 2 декабря, 2020, 21:09 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Москвы провел проверку по факту заявления депутата Государственной думы РФ Федота Тумусова («Справедливая Россия») о том, что он не смог получить полагающиеся бесплатные лекарства для амбулаторного лечения COVID-19 в Москве. О результатах проверки депздрав столицы сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Николай Загорский. У фельдшера в ожидании приёма, 1886

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По словам представителя городского департамента здравоохранения, по факту публикации этой информации у депутата были оперативно запрошены сведения о том, в какую медицинскую организацию города он обращался для оказания помощи. В ответ парламентарий сообщил, что не обращался в городскую поликлинику, подведомственную департаменту здравоохранения столицы.

«Сообщаем, что все пациенты, которые проходят лечение в стационарах или на дому под наблюдением врачей поликлиники, обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами. В городских медицинских организациях сформирован достаточный объём лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции, которые выдаются пациентам врачами городских поликлиник, а также бригадами скорой помощи бесплатно», — отметили в депздраве Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия»), получивший положительный тест на коронавирус, рассказал, как начал лечение — первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья не смог получить полагающиеся бесплатные лекарства для амбулаторного лечения COVID-19 в Москве.

Позднее он написал в соцсети, что госпитализирован, а КТ показала 50% поражение лёгких.