Москва, 3 декабря, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Решение Верховного суда Российской Федерации разрешить предприятиям торговли отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты (СИЗ), если обязательное использование гражданами таких средств установлено регионом, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 2 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM В масках

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

"Да глупо это. Что сделает человек, который не хочет надевать маску в магазине? Он будет покупать товар без маски, а наденет ее только на кассе на время оплаты товара. Так что как ни заставляй, если народ не хочет, он найдет, как выкрутиться», — считает пользователь Юлия.

Многие комментаторы всё же отметили тот факт, что, как они считают, отказ в обслуживании покупателей противоречит российскому законодательству. Граждане считают, что в России не создана юридическая основа для подобного легального отказа.

«Прежде, чем устанавливать такое требование, не мешало бы для начала заглянуть в ГОСТ и посмотреть там, что относится к средствам индивидуальной защиты. А также прочитать Конституцию и Законы, которые обосновывают применение СИЗ. Теперь не законы у нас регулируют отношения, а какие-то рекомендации и не подписанные губернаторами постановления. Где ваше правовое государство, о котором вы нам пели лет 15−20 назад?» — задаётся вопросом Олег М.

Часть пользователей согласилась с тем, что маски носить необходимо, но они отметили, что ситуация в регионах России разная и, по их видению, руководство субъектов РФ зачастую принимают необоснованно жёсткие ограничения.

«Документ есть на сайте ВС, нужно его внимательно изучить. Иск об отмене рекомендаций с самого начала был проигрышным, так как рекомендации никого не ущемляют. А вот противозаконная писанина региональных органов власти — это то, с чем нужно бороться. И первое, как мне кажется, противоэпидемические меры должны вводиться не по велению левой пятки так называемого губернатора, членов правительства и ГСВ, а обоснованно», — считает Михаил Ш.

Нашлись и те, кто указал на бессмысленность ношения масок в магазинах, так как необходимость касается только непосредственно покупки товара на кассе, в то время, как покупатель может ходить по торговому помещению без защиты.

«Какая фикция. Никого не смущает, что человек по магазину ходит без маски или она на подбородке. Но при этом на кассе ты должен быть в маске, и неважно, какой, хоть носовой платок на лицо надень. Бред просто», — поделился мнением пользователь Tim.

Напомним, 2 декабря Верховный суд Российской Федерации разрешил предприятиям торговли отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты, если обязательное использование гражданами таких средств установлено регионом.