Болонья, Италия, 2 декабря, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Финансовая гвардия Италии подозревает двух выходцев из Туниса в расходовании получаемых ими в Италии пособий на поддержку терроризма, сообщили в спецслужбе в среду, 2 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хороший-плохой

Общая сумма «пожертвований» составила 12 тысяч евро.

Название исламистского сообщества, о котором идет речь, не приводится, однако указывается, что оно входит в составленный властями ЕС список террористических организаций.