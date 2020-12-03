Москва, 3 декабря, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Заявление Министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что он проведёт демонстрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ООН, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 2 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Поскорей бы уж вакцинацию стали проводить! Уж очень долго протекает заболевание ковидом. И реабилитация долгая. Знаю не из интернета. Много знакомых болеют. Некоторые умерли», — написал пользователь tatarolqa55.

Многие комментаторы пришли к выводу, что данный окажется выигрышным для Российской Федерации. Иностранные государства смогут ознакомиться с российской разработкой и решить, покупать ли её у России или нет, считают люди.

«Россия абсолютно уверена в своём препарате и хочет максимально продемонстрировать это миру. А дальше уже дело каждого выбирать. Именно выбирать, потому что не только наша вакцина на подходе. Разработки проводили ведущие страны и фармацевтические компании. Российская более чем конкурентоспособна среди своих аналогов, так как демонстрирует очень высокий уровень эффективности (более 95%), значительно ниже по цене и легче для использования в вопросе хранения и транспортировке», — поделился мнением Роберт А.

Другие не оказались очарованы данным решением. Люди считают, что о российской вакцине и так знаю все, кому надо, а значит, показывать её в стенах ООН будет попросту некому.

«А зачем эта презентация? Кому надо, те и так о ней уже знают. А западные её и так не будут покупать», — считает пользователь Алексей.

Некоторые пришли к мнению, что даже если вакцина России произведёт фурор в Совбезе, тем не менее, иностранные государства приобретут тот препарат, который им предолжат США.

«Да всем плевать в этой ООН на ваши презентации — главное чтобы деньги в нужный карман текли. Поэтому будут колоть своим холопам дорогую астразенику и пфайфер. А у кого денег нет, или там вакцина не готова — «он не вписался в рынок», — пишет пользователь под псевдонимом «Джао Да».

Напомним, 2 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что проведёт презентацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ООН.