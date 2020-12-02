Екатеринбург, 2 декабря, 2020, 18:28 — ИА Регнум. В Свердловской области рассматривают вопрос о возвращении всех учащихся в школы. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

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Обнаружилось, что количество детей, болеющих COVID-19, незначительно. Нет разницы, находятся ли они на дистанционном режиме или же учатся в школе — статистика по заболеваемости примерно совпадает.

«У меня есть оптимизм по этому вопросу», — сказал чиновник.

Решение будет принято к 4 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас на дистанционную форму обучения в регионе переведены 6−8-е и 10-е классы.