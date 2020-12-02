Париж, 2 декабря, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что 1/32 финала Кубка Франции по футболу переносится из-за санитарного кризиса, связанного с пандемией вируса SARS-CoV-2 в стране.

Armando Sobrino Футбольный мяч

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В ходе своего интервью RMC, в среду, 2 декабря, глава французского правительства заявил, что он поддерживает любительский спорт, но на вопрос журналиста: «Кубок Франции мертв?» — он ответил положительно.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 8083 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,230 млн.