Москва, 2 декабря, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Выплаты в ноябре и декабре 2020 года российским студентам медучилищ и вузов, помогающим пациентам с COVID-19, утверждены правительством, сообщается 2 декабря на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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В подписанном российским премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлении сказано, что студентам медицинских вузов выплатят по десять тысяч рублей за каждый месяц, а студентам медучилищ — по семь тысяч рублей в месяц.

Напомним, по данным российского вице-премьера Татьяны Голиковой, десятитысячные соцвыплаты будут получены 60 296 российскими гражданами, работающими с пациентами с коронавирусом в качестве практикантов.

Число студентов, которые получат выплаты по семь тысяч рублей, составит 5382.