Санкт-Петербург, 2 декабря, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Суд отказал адвокату обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова повторно отправить его подзащитного на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, передает 2 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в суде, 2 декабря 2020 года

Напомним, ранее адвокат Сергей Лукьянов обратился в суд с ходатайством об отправлении его подзащитного на повторную судебно-психиатрическую экспертизу. По мнению защитника, во время предыдущего исследования, проведенного специалистами Центра им. Сербского в Москве, специалисты якобы не обладали всей информацией, которая стала известна во время расследования уголовного дела. Также не было исследовано, как повлияли на Соколова алкоголь, выпитый в день убийства (полбутылки шампанского), и лекарства, которые он принимает на регулярной основе.

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Кроме того, защитник обвиняемого продолжает настаивать, что убийство аспирантки Анастасии Ещенко было совершено Соколовым в состоянии аффекта и стало результатом длительного травмирующего психологического воздействия, что тоже необходимо исследовать в рамках повторной экспертизы.

Однако суд посчитал ее излишней.

«Суд не усматривает какого-либо противоречия в исследовании экспертов <…> Соколов ни хроническим, ни временным психическим расстройством не страдал и не страдает <…> В выводах [экспертизы] отсутствуют противоречия, поэтому основания для назначения повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы отсутствуют», — пояснила судья, отклоняя ходатайство адвоката.

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По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний в тот момент доцент Олег Соколов во время бытового конфликта на почве взаимной ревности несколько раз выстрелил в голову своей 24-летней сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко из незаконно хранившегося у него обреза мелкокалиберной винтовки. Спустя сутки Соколов расчленил тело и частями утопил его в Мойке. В ходе этих действий он упал в реку, откуда был вытащен и задержан с поличным.