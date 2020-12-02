Санкт-Петербург, 2 декабря, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания от «Партии роста», экономист Оксана Дмитриева потребовала срочно закрыть индустрию развлечений в Северной столице из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Рубинштейна — главная «барная улица» Петербурга

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По словам Дмитриевой, ни бюджета Петербурга, ни бюджета Территориального фонда ОМС в условиях ускоряющегося роста заболеваемости COVID-19 не хватит, если не будут приняты жесткие ограничительные меры.

«Медицина без ограничительных мер не справляется. Всё. Мы уже названы в числе двух регионов, где свободных коек меньше 5%. Поэтому нужны срочные ограничительные меры — не через неделю, две недели, а сейчас», — заявила Дмитриева.

Напомним, накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщил, что менее 5% свободных коек осталось в 17 регионах, причем наибольшую тревогу у него вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург.

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Месяц назад Дмитриева и ее однопартиец, депутат Сергей Трохманенко уже предлагали губернатору Александру Беглову ввести жесткие ограничения.

«Ограничительные меры должны касаться всей индустрии развлечений. При этом индустрия касается всего: концертов, баров, ночных клубов. Потому что индустрия развлечений стимулирует социальные контакты. Для этого люди пользуются общественным транспортом», — сказала Дмитриева.

Она согласилась, что нельзя ограничивать перемещения тех, кто едет на работу, особенно если от их труда зависит жизнедеятельность города.

«Но всё, что касается индустрии развлечений ради социальных контактов — их нужно немедленно ограничить. Потому что поездки могут совершать не только для того, чтобы посетить концерт Басты на 6 тысяч зрителей, но и чтобы посетить другие организации с меньшим количеством зрителей», — заявила она.

Напомним, многотысячные концерты рэпера Басты состоялись в Ледовом дворце 27 и 28 ноября, что вызвало скандал в обществе, ситуацию назвали недопустимой премьер-министр Михаил Мишустин и глава Роспотребнадзора Анна Попова, материалы переданы в суд, а Ледовый дворец закрыли.

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Оксана Дмитриева также призвала перевести на дистанционное обучение школьников средних и старших классов, так как заболеваемость COVID-19 среди учителей уже достигла показателей, характерных для медиков — в 5−6%.

«Учителя не могут отказаться, они вынуждены работать. Но почему не перевести школы на удаленный режим, это непонятно», — заметила депутат.

Дмитриева раскритиковала расходы на туристическую привлекательность Петербурга, которые запланированы на 2021 год, так как считает, что в условиях пандемии привлекать в Северную столицу туристов вредно и бесполезно.

«Вот сейчас опять запланированы средства на событийный туризм: световое шоу 5-го или 7-го января. Опять мы потом будем говорить, что мы не поняли, что на это световое шоу явятся несколько десятков тысяч людей, которые будут стоять очень плотно. Зачем это делать сейчас?» — возмутилась Оксана Дмитриева.

Напомним, по данным СМИ, в Смольном готовят решение об отмене всех новогодних ёлок и полном запрете работы общепита во время новогодних каникул.