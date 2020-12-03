Приштина, Сербия, 3 декабря, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 2 декабря, выступая в Европейском парламенте на мероприятии, посвященном 25-й годовщине заключения Дейтонского соглашения, что в настоящее время ведется подготовка новой встречи на высоком уровне в рамках диалога Приштины и Белграда.

Vlada.mk Эди Рама, Зоран Заев и Александр Вучич

Напомним, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что следующая встреча на высшем уровне в рамках переговоров между Сербией и Косово пройдет только после того, как Приштина проявит готовность к созданию Ассоциации сербских муниципалитетов, однако косовские албанцы неохотно идут на уступки по этому вопросу, в связи с чем диалог снова оказался в тупике.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, европейский посредник отметил, что в настоящее время темой переговоров являются вопросы прав собственности.

Дипломат заявил, что диалог Косово и Сербии должен привести к заключению «всеобъемлющего соглашения, которое раз и навсегда решит существующие проблемы» и назвал нормализацию отношений между Сербией и Косово и ситуации в Боснии и Герцеговине ключевыми проблемами в регионе Западные Балканы.