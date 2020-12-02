Нью-Дели, 2 декабря, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Дилеры индийской компании Tata Motors начали продавать машины в «пузырях безопасности». Фотографии упаковки размещены на официальной странице Tata Motors в социальной сети Facebook.

Фото со страницы Tata Motors соцсети Facebook Пластиковая упаковка для автомобилей Tata Motors

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«Пузыри безопасности» предназначены для того, чтобы защитить клиентов от различных вирусов и микробов, которые могут оставаться на поверхности машин.

«Safety Bubble («пузырях безопасности» — ред.) гарантирует, что ваши любимые машины, которые ожидают вас в наших дилерских центрах, будут защищены от микробов», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что на 2 декабря 2020 года в Индии зафиксировано 9 499 710 случаев заражения коронавирусом. На данный момент в Индии погибло 138 159 человек, летальность составляет 1,45%.

Напомним, в октябре 2020 года в Индии было реализовано рекордное число новых автомобилей — около 333 700 единиц, что на 17% больше, чем год назад.

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