Париж, 2 декабря, 2020, 11:37 — ИА Регнум. В Европе растут продажи подержанных автомобилей, что связано с отказом от общественного транспорта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании IHS Markit и онлайн-платформы AutoScout24.

gaywheels Подержанная машина

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Отмечается, что в странах Европы выросли не только продажи подержанных автомобилей, но и существенно выросли запросы в интернете на машины с пробегом. Так, с июля по сентябрь 2020 года количество поисковых запросов о транспортных средствах старше 20 лет выросло во Франции на 80%, в Нидерландах — на 77%, а в Бельгии — на 59%.

По словам генерального директора компании, продающей подержанные автомобили в Великобритании, Nawaie Motoring Амина Султани, цены на десятилетние автомобили подскочили на 25% на фоне возросшего спроса.

«Все, что меньше 3000 фунтов, было продано очень быстро. И очень трудно найти замену, потому что все гонятся за одними и теми же автомобилями. Большинство машин купили, потому что люди не хотят пользоваться общественным транспортом», — сообщил Султани.

Напомним, Volkswagen Golf стал самым покупаемым автомобилем в Европе по итогам октября 2020 года.

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