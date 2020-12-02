Красноярский край, 25 августа, 2004, 10:57 — ИА Регнум. Флагман полярной флотилии "Академик Федоров" с 12 российскими полярниками из состава новой научной станции "Северный полюс-33" (СП-33) на пути в Арктику совершил краткосрочную остановку в районе поселка Диксон (Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ). Отметим, дизель-электроход усиленного ледового класса выполняет 60-суточный поход в Арктический бассейн Северного Ледовитого океана. В акватории к северу от Новосибирских островов экипажам палубных вертолетов разведки предстоит выбрать более надежную ледовую платформу, чем была у потерпевшей катастрофу предыдущей станции СП-32. Цель экспедиции - возобновить гидрометеорологический мониторинг центральной части Арктического бассейна, необходимый для обеспечения хозяйственной деятельности в этом регионе. Кроме того, ученые будут исследовать физические процессы, обуславливающие глобальные и региональные изменения климата. Как ожидается, СП-33 продрейфует в течение двух лет с востока на запад в направлении пролива Фрама, выполняя обширную программу изучения океана и атмосферы в Арктике. Экспедиционный состав станции обновят практически на сто процентов по итогам объявленного среди ученых и специалистов конкурса на участие в арктическом научном проекте. Как сообщалось ранее, Россия разворачивает работы в Арктике в преддверии Международного Полярного года, проведение которого намечено на 2007-2008 годы.