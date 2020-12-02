Коронавирус в России обновил рекорд по числу смертей за сутки
Москва, 2 декабря, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 589 человек. Об этом 2 декабря сообщает оперативный штаб Москвы.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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"Зафиксировано 589 летальных исходов», — говорится в информации.
Этот показатель является абсолютным «рекордом» за весь период пандемии. Предыдущий максимум был установлен сутками ранее, тогда скончались 569 человек.
Всего в РФ за время распространения коронавируса зафиксировали 41 053 летальных исхода.