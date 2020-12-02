Сам себе Дед Мороз: на утренниках в Крыму все роли будут исполнять дети
Симферополь, 2 декабря, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Новогодние утренники в школах Крыма состоятся, однако все роли будут исполнять дети. Об этом говорилось 2 декабря на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Цитата из м/с «Ну погоди». реж Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР
Ну, Дед Мороз, погоди!
Как сообщила на заседании министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик, новогодние праздники могут проходить в каждом классе отдельно.
«Помолодеют Дед Мороз и Снегурочка, поскольку все сценарные роли будут исполнять дети», — сказала Валентина Лаврик.
Глава Крыма Сергей Аксёнов обратил особое внимание на необходимость соблюдать все требования Роспотребнадзора.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму было принято решение о запрете новогодних банкетов, также запрещено проведение массовых новогодних ёлок.