Москва, 2 декабря, 2020, 10:25 — ИА Регнум. Количество российских школ, ушедших на карантин по коронавируса, возросло до 49. Такие данные 2 декабря приводит ТАСС. со ссылкой на данные Минпросвещения РФ. опубликованные в Telegram-канале.

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По данным министерства на 1 декабря, число ушедших на карантин школ составляло 37. Сейчас процент закрывшихся школ составляет 0,12%.

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Уточняется, что карантинные меры введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в 49 школах в 25 регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционный формат работы в России перешло более 100 школ.

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