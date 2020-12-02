Тбилиси, 2 декабря, 2020, 09:41 — ИА Регнум. Руководители 11 религиозных объединений Грузии подписали совместное заявление, в котором обвинили правительство страны в дискриминации прав верующих, не являющихся православными. Обращение было распространено 1 декабря.

Gov.ge Правительство Грузии

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Поводом для обвинения стало то, что введенный в стране с 28 ноября жёсткий карантин будет приостановлен в новогоднюю ночь и в ночь на православное Рождество. Такой подход в религиозных объединениях других конфессий считают недопустимым.

«Если прихожанам многочисленных православных церквей допустимо рассматривать необходимость празднования праздника, то совершенно неясно, по какой причине религиозные собрания и праздничные службы должны быть ограничены для недоминирующих религиозных объединений? Законодательство Грузии не дает в этом отношении никаких преимуществ», — говорится в обращении.

Руководители религиозных объединений заявили, что готовы обсудить сложившуюся ситуацию с представителями правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии новые ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун», действуют до 31 января 2021 года.