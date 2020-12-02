Москва, 2 декабря, 2020, 03:13 — ИА Регнум. Министерство обороны России в первый день зимы 2020 года обратилось в арбитраж с целой серией исков к одним и тем же ответчикам. Больше всех претензий у ведомства накопилось к АО «Главное управление обустройства войск». 1 декабря 2020 года в арбитраж Москвы к АО было подано порядка 40 финансовых исков. Дела пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Суммы претензий отличаются. Есть иски на 11,5 млн рублей и на 35 млн рублей.

В этот же день десять исковых заявлений арбитраж получил и для ФГУП «Главное военно-строительное управление №14». Суммы также варьируются от 658 тыс. рублей. Среди крупных претензий к ФГУП, которые поданы 1 декабря, были на сумму 596 425 384 рубля, 2379 471 631,53 рубля, 48 562 978,71 рубля, 691 799 755,95 рубля. Есть также претензии к госпредприятию на сумму 3 594 734 630,54 рубля, 377 808 316 рублей, 760 875 065,44 рубля и 27 242 102,64 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2020 года министерство уже проиграло иск к АО «Главное управление обустройства войск» на сумму 24,3 млн рублей, которая фигурировала как неустойка по государственному контракту.