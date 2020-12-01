Додон заявил, что миротворцы России должны оставаться в Приднестровье
Кишинёв, 1 декабря, 2020, 23:15 — ИА Регнум. Пока не будет завершено приднестровское урегулирование, российские миротворцы должны оставаться на территории Приднестровья, заявил 1 декабря молдавский президент Игорь Додон, передаёт Moldova 1.
Отметив, что кровопролития в Молдавии из Приднестровья нет благодаря нахождению в анклаве российских миротворцев, Додон сказал:
Он подчеркнул, что миротворческая операция на Днестре имеет международный мандат, и в ней участвуют, помимо русских, «молдаване, приднестровцы, украинцы».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России отвергли обнародованную после победы на выборах президента Молдавии Майей Санду идею о выводе российских миротворцев из Приднестровья. При этом инициативу избранного президента Молдавии поддержали в НАТО.