Кишинёв, 1 декабря, 2020, 23:15 — ИА Регнум. Пока не будет завершено приднестровское урегулирование, российские миротворцы должны оставаться на территории Приднестровья, заявил 1 декабря молдавский президент Игорь Додон, передаёт Moldova 1.

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

Отметив, что кровопролития в Молдавии из Приднестровья нет благодаря нахождению в анклаве российских миротворцев, Додон сказал:

«Она (миротворческая миссия — прим. ИА REGNUM) должна сохраняться до тех пор, пока не будет найдено политического решения приднестровского конфликта».

Он подчеркнул, что миротворческая операция на Днестре имеет международный мандат, и в ней участвуют, помимо русских, «молдаване, приднестровцы, украинцы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России отвергли обнародованную после победы на выборах президента Молдавии Майей Санду идею о выводе российских миротворцев из Приднестровья. При этом инициативу избранного президента Молдавии поддержали в НАТО.